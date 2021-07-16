Таисия Повалий на Славянском базаре призналась в любви Беларуси

Украинская певица Таисия Повалий, которая представляла Украину на международном песенном конкурсе Славянский базар, призналась в любви Беларуси.

На концерте в Витебске звезда исполнила песню Панно кохання и назвала Беларусь своей творческой родиной.

— Я первая Гран-при Славянского базара. Я счастлива, что десятилетия прошли, а я так же волнуюсь и это такая же феерия в моей душе сегодня. Спасибо, моя творческая родина. Спасибо, Витебск, спасибо, Беларусь. Люблю вас! — сказала на сцене Повалий.

Славянский базар — это музыкальный фестиваль, который проходит в Витебске с 1992 года. Ежегодно организацией мероприятия занимались представители трех стран — Беларуси, России и Украины.

Целью конкурса было желание ознакомить витебского зрителя с песенным творчеством славянских стран. Однако в этом году вокруг Славянского базара, который проходит при поддержке самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, разгорелся скандал.

В связи с протестами против его режима белорусы призвали зарубежных артистов игнорировать приглашение на белорусские фестивали и другие мероприятия.

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко отказался быть ведущим Славянского базара впервые за десять лет.

Он объяснил, что причиной такого решения стала напряженная политическая ситуация в стране. Также выступать на конкурсе отказались Ирина Билык, Тина Кароль и Олег Винник.

Фото: Таисия Повалий