Украинская певица Тина Кароль продала свой цифровой автограф в виде отпечатка пальца на NFT аукционе.

Исполнительница сказала, что все вырученные средства она передаст в проект Молода кров — будущий украиноязычный альбом. Работа приурочена ко Дню независимости Украины.

Стартовая цена лота была 10 BNB (85 484 тыс. грн). В итоге цифровой автограф купили за 100 тыс. грн.

— В альбоме вы услышите неожиданные дуэты и мы вместе откроем новые имена. Важно помнить историю и создавать новую. Проект Молода кров о музыке и молодых исполнителях, — написала Тина Кароль в Instagram.

В начале июня Тина Кароль выставила на аукцион NFT свой цифровой автограф на платформе Binance. Исполнительница говорила, что этот лот объединяет два мира — музыкальный и токенизированный.

Отметим, что Тина Кароль первый артист украинского шоу-бизнеса, который представил автограф в виде отпечатка пальца.

Фото: Наталья Курган