23-летняя певица Виталина Мусиенко в последнее время находится под пристальным вниманием общественности на фоне развода Святослава Вакарчука с женой. Дело в том, что рок-певцу приписывают роман именно с ней.

Пять лет назад Виталина Мусиенко стала победительницей проекта Голос страны 5. Ее наставником был Вакарчук. Девушка отрицает любую романтическую связь с популярным артистом, и отмечает, что у них исключительно дружеские отношения.

— Мне даже не хотелось комментировать слухи о романе со Святославом. Так как любые мои комментарии по этому поводу будут расцениваться как факт того, что все эти сплетни я воспринимаю серьезно. Я с уважением отношусь к журналистской работе, но дурные новости всегда воспринимаю всерьез. Так, раньше писали, что Святослав Вакарчук стал для меня отцом во время проекта Голос країни, а сейчас нам приписывают роман. Все, что мне остается, это купить попкорн и смотреть, что будет дальше, рассказывает Виталина Мусиенко.

Она добавила, что эти пять лет они общались, но это касалось лишь творчества.

— Со Святославом у нас очень плодотворные, только творческие отношения. Я с ним все эти годы общалась, и он дал очень много полезных советов касательно моих песен, — подчеркнула Виталина.

Развод Вакарчука

В июне 2021 года стало известно, что лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук расстается с женой Лялей Фонаревой.

Что именно стало причиной разрыва, он не сказал, только добавил в своей заметке в соцсетях, что это останется их личным делом.

Впоследствии появились слухи о том, что Вакарчук закрутил роман с молодой исполнительницей Виталиной Мусиенко. Ситуацию также подогревал тот факт, что девушка стала участницей авторского проекта Святослава Вакарчука Оранжерея.