Комик Александр Эллерт отреагировал на расставание с актрисой и героиней романтического реалити Холостячка Ксенией Мишиной.

Эллерт на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал скриншот из Википедии, в котором разъясняется значение слова драма.

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Подписчики комика в комментариях выразили надежду, что это лишь шутка пары и на самом деле влюбленные вместе.

Ксения Мишина вечером 16 июля опубликовала пост в Instagram, где рассказала, что они с Эллертом разошлись внезапно и навсегда.

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По ее словам, Ксения поняла, что она с Александром — не пара. Мишина отметила, что это ее окончательное решение.

Она рассказала, что долго занималась своей духовной жизнью, работала со своими эмоциями, училась прощать. Однако вчера вечером она поняла, что не может изменять себе и сыну Платону.

Накануне Ксения Мишина и Александр Эллерт сделали парные тату с красным и зеленым сердечками. По их мнению, это символические рисунки, поскольку они присылали такие смайлики друг другу.