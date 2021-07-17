Российская певица Лолита рассказала о редком заболевании дочери

Российская звезда Лолита Милявская рассказала о своей 22-летней дочери Еве, которая живет с бабушкой в ​​Киеве.

У девушки довольно редкая болезнь. Звезда призналась, что у Евы синдром Аспергера — одна из форм аутизма, характеризующаяся выраженными нарушениями социальной коммуникации и взаимодействия. От аутизма этот синдром отличается сохранением языковых и когнитивных функций.

— Я не из тех, кто хотел детей. Наверное, на уровне подсознания это чувствовала. Что касается Евы, то у нас есть проблема. Из-за моих преждевремнніх родов. Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили недавно, — сообщила Лолита.

Также Милявская поделилась тем, как проявляется синдром.

— Иногда есть зацикленность на предмете, необходимость что-то крутить в руках. У меня это тоже присутствует, — добавила она.

Ева не всегда адекватно воспринимает чужие эмоции. Она слишком эмпативна. По словам певицы, дочь во время выполнения печальных песен на концертах может заплакать, переживая из-за того, что маме плохо.

Звезда также отметила, что подбадривает Еву и часто радует девушку комплиментами. Лолита добавила, что несмотря на все, ее дочь растет в любви, чего не было у Лолиты.

— Да, у меня не растет Мэрилин Монро, не модель, но я ей все время говорю, что она красивая, хорошая, умная. Мы договорились с мамой, что она будет получать то, чего я не получала. Ко мне теперь тоже относятся бережнее, — рассказала Милявская.

Артистка выложила ролик, где она в тапочках и ночной рубашке танцует в аэропорту Нью-Йорка.