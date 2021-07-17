Состояние российской певицы МакSим критическое. Артистка уже почти месяц находится в коме и ей становится все хуже.

Сейчас у Марины Максимовой отказывает правое легкое. Артистка все еще подключена к ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Врачи искусственно поддерживают деятельность ее сердца и легких.

Функция этих органов у женщины нарушена довольно долго.

По данным рентгена, правое легкое у певицы перестает работать. Там увеличиваются кисты и полости, из-за чего начались осложнения работы органа. Не помогает даже искусственная вентиляция легких и интубация.

Проблемы с работой легких сказались и на сердце. У певицы увеличены левые отделы органа, что говорит о левожелудочковой недостаточности.

Однако официальные представители МакSим пока не комментировали эту ситуацию.

Что известно о состоянии МакSим

в июне 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Ей внезапно стало плохо после одного из концертов, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Через несколько дней состояние звезды ухудшилось, поэтому врачи ввели МакSим в медикаментозную кому.

Источник: Telegram-канал Mash

Фото: МакSим