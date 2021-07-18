Артист Михаил Боярский несколько дней назад оказался в клинике из-за заражения коронавирусом.

Полгода назад он вакцинировался. Инфекцией он заразился, но переносит болезнь довольно легко для своего возраста. 71-летний актер уверен, что прививки спасли его от осложнений.

Звезда Трех мушкетеров обратился к своим подписчикам Instagram.

— Спасибо что переживаете, все хорошо! — написал Боярский.

Также артист призвал всех вакцинироваться, и пообещал увидеться на спектаклях. Судя по всему, состояние здоровья Боярского удовлетворительное. Он переносит заражение в легкой форме.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Михаил Боярский (@boyarskiy_official)

— Крепкого здоровья вам, Михаил Сергеевич! Пусть все пройдет хорошо! Любим вас! Михаил Сергеевич — пишут поклонники Боярского.

Некоторые благодарит артиста за то, что он не поддерживает мифы о вакцинации.

Индийский штамм коронавируса (Дельта), который ученые называют более опасным, активно распространяется в ряде стран, среди которых и Россия.

Фото: boyarskiy_official