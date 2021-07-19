Мэр Киева и чемпион мира по боксу Виталий Кличко празднует день рождения. Городскому главе столицы исполнилось 50 лет.

В честь юбилея Кличко обнародовал минифильм о 50 годах своей жизни — архивные детские фото, армия, первый бой на ринге и многое другое.

Детские фото и встреча жены из роддома: Кличко показал архивные домашние кадры / 5 фотографий

Кроме того, в видеообзоре показали его брата, семью, окружение, рассказали о достижениях и успехах. В частности, были показаны архивные домашние видео, на одном из которых Кличко встречает жену из роддома.

— Друзья! Жизнь несется быстро. И иногда, вспоминая моменты, думаешь: неужели это все было со мной? Хотел бы я изменить что-то, если бы была такая возможность? Пожалуй, нет. Все вызовы преодолевал, и все радости, которые пережил — это моя история, — сказал Виталий.

— Это уникальная связь, которую я не могу сравнить ни с чем другим. Когда Виталий не находится рядом, я не чувствую его отсутствия. Какая-то его часть всегда около меня присутствует. Даже когда мы долго не видимся, то при встрече паузы не ощущаем, — сказал Владимир Кличко о своем брате.

Мэр Киева добавил, что его девиз по жизни остается неизмененным — нет ничего невозможного.

— Если ты веришь в себя, в свою мечту, в свое дело и готов работать и биться до конца. Победного! Всего 50. Потому что впереди еще много историй, — подытожил Виталий.

Виталий Кличко не только легендарный боксер, но и хороший политик, который с 2014 года является мером столицы Украины. Все о жизни Виталия Кличка — читайте на Фактах ICTV.