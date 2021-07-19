Американская актриса, звезда сериала Сумерки Кристен Стюарт поженилась со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Майер.

Об этом сообщило издание Mirror, которое опубликовало фотографии пары.

Папарацци заметили Кристен и Дилан в аэропорту Лос-Анджелеса с одинаковыми кольцами на безымянных пальцах.

О серьезных намерениях в отношениях Кристен рассказывала еще на начальном этапе их романа. В одном из интервью она заявляла, что хочет как можно быстрее сделать Дилан предложение руки и сердца.

— Я не могу, черт возьми, дождаться. У меня есть несколько идей, которые я знаю, будут самым крутым решением. Я хочу снимать фильмы и завести детей с этой девушкой. Не могу поверить, что мне так повезло. Я буквально нарисовала ее в своих мечтах, а оказалось, что она существует, — трогательно говорила Кристен.

Напомним, что в 2016 году Кристен Стюарт совершила каминг-аут и заявила о бисексуальной ориентации. Тогда она подтвердила свой роман с дизайнером Алиша Каргайл.

После этого актриса встречалась с французской певицей Соко, а затем была в отношениях с моделью Стеллой Максвелл.

Кристен и Дилан вместе уже около двух лет. Они долгое время оставались друзьями.

Признаться в романтических чувствах к Дилан Кристен решилась только через шесть лет после их знакомства.

Фото: Дилан Майер