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Каріна Зуєва |

Поклонники в восторге: Светлана Лобода едет с концертом в Украину

Світлана Лобода

Певица Светлана Лобода, которая проживает и активно строит карьеру в России, приедет с концертом в Украину.

Выступление исполнительницы планируется в одесском ночном клубе Ibiza 14 августа. Артистка появится перед зрителями в 22.00.

— Самая яркая и безусловная SuperStar. 14 августа Светлана Лобода в Ibiza Beach Club, — написали в Instagram клуба.

Билеты на концерт уже доступны к покупке на сайте Ibiza.ua. Цены стартуют от 1300 грн до 17 тыс. грн. Стоит отметить, что билетов осталось мало.

Светлана Лобода едет с концертом в Украину
Светлана Лобода едет с концертом в Украину
Светлана Лобода едет с концертом в Украину
Светлана Лобода едет с концертом в Украину
Поклонники в восторге: Светлана Лобода едет с концертом в Украину / 2 фотографии

В основном подписчики клуба положительно отреагировали на такую новость, отметив, что наконец-то дождались.

  • Как же я хочу попасть к вам на концерт.
  • Этого просто не может быть.
  • Это лучшая новость.
  • Лободы давно не было. Ждем с нетерпением, — пишут пользователи сети.

Скандал вокруг Светланы Лободы в Украине разгорелся весной 2017 года. Артистка дала интервью российскому каналу, в котором пожаловались на угрозы в свою сторону. После этого активисты в Одессе требовали отменить концерт певицы. С тех пор она не давала концертов в нашей стране.

Недавно стало известно о концерте Ани Лорак в Украине. Исполнительница также выступит в одесском клубе Itaka 16 и 17 августа.

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Фото: Светлана Лобода

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