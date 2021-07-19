Певица Светлана Лобода, которая проживает и активно строит карьеру в России, приедет с концертом в Украину.

Выступление исполнительницы планируется в одесском ночном клубе Ibiza 14 августа. Артистка появится перед зрителями в 22.00.

— Самая яркая и безусловная SuperStar. 14 августа Светлана Лобода в Ibiza Beach Club, — написали в Instagram клуба.

Билеты на концерт уже доступны к покупке на сайте Ibiza.ua. Цены стартуют от 1300 грн до 17 тыс. грн. Стоит отметить, что билетов осталось мало.

Поклонники в восторге: Светлана Лобода едет с концертом в Украину / 2 фотографии

В основном подписчики клуба положительно отреагировали на такую новость, отметив, что наконец-то дождались.

Как же я хочу попасть к вам на концерт.

Этого просто не может быть.

Это лучшая новость.

Лободы давно не было. Ждем с нетерпением, — пишут пользователи сети.

Скандал вокруг Светланы Лободы в Украине разгорелся весной 2017 года. Артистка дала интервью российскому каналу, в котором пожаловались на угрозы в свою сторону. После этого активисты в Одессе требовали отменить концерт певицы. С тех пор она не давала концертов в нашей стране.

Недавно стало известно о концерте Ани Лорак в Украине. Исполнительница также выступит в одесском клубе Itaka 16 и 17 августа.

Фото: Светлана Лобода