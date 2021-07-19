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Каріна Зуєва |

Счастье после выкидыша: певица Холзи стала мамой

Счастье после выкидыша: певица Холзи стала мамой

Американская певица Холзи (настоящее имя — Эшли Николетт) родила первенца. Радостную новость сообщила исполнительница в Instagram, опубликовав серию снимков.

26-летняя Холзи отметила, что малыш появился на свет 14 июля. Мальчика назвали Эндер Ридли Айдин.

Отцом ребенка стал режиссер и сценарист 21-летний Алев Айдин.

В конце января Холзи сообщила о своей беременности. Исполнительница поделилась серией фото, на которых позирует с животиком.

К слову, это долгожданна беременность для Холзи, поскольку в 2015 году у певицы во время концерта случился выкидыш.

После случившегося у артистки диагностировали эндометриоз — гинекологическое заболевание, которое может развивать бесплодие. Поэтому в 2018-ом году она решила заморозить свои яйцеклетки.

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Фото: Холзи

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