Американская певица Холзи (настоящее имя — Эшли Николетт) родила первенца. Радостную новость сообщила исполнительница в Instagram, опубликовав серию снимков.

26-летняя Холзи отметила, что малыш появился на свет 14 июля. Мальчика назвали Эндер Ридли Айдин.

Отцом ребенка стал режиссер и сценарист 21-летний Алев Айдин.

В конце января Холзи сообщила о своей беременности. Исполнительница поделилась серией фото, на которых позирует с животиком.

К слову, это долгожданна беременность для Холзи, поскольку в 2015 году у певицы во время концерта случился выкидыш.

После случившегося у артистки диагностировали эндометриоз — гинекологическое заболевание, которое может развивать бесплодие. Поэтому в 2018-ом году она решила заморозить свои яйцеклетки.

Фото: Холзи