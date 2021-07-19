Жена телеведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова показала, как выглядит после родов.

Даша поделилась видео, снятым в зеркале в их новом доме. В кадре блогер предстала в рубашке, топе и бандаже, продемонстрировав свой животик.

— Вот так я выгляжу после родов, я в бандаже всегда. На сегодняшний день (19 июля — Ред.) скинула 10 килограмм и продолжаю дальше это делать, — сказала Квиткова.

Также жена телеведущего отметила, что такой себе не очень нравится. Однако Добрынин, который позже появился в кадре, убедил Дашу, что она хорошо выглядит.

— Мне нравишься. Красивый плоский живот и большая грудь, — сказал Никита.

Квиткова подчеркнула, что планирует вернуться к своему привычному весу — 54 килограмма.

13 июля Даша Квиткова родила первенца. Малыш, которого назвали Лев, появился на свет в 9.51. С весом 3,7 кг и ростом 56 сантиметров.

Фото: Даша Квиткова