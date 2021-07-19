Состояние МакSим стабильно тяжелое, врачи прогнозов не дают

Певица МакSим находится в стабильно тяжелом состоянии, однако ухудшения не наблюдаются.

Об этом сообщила менеджер артистки Марина Соколова.

— Дорогие друзья, информация на сегодня такая. Состояние стабильно тяжелое. Но без ухудшений. Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся, надеемся и ждем! Простите, что без детальных подробностей. Это все касается только родных. Перестаньте лезть под кожу и задавать некорректные вопросы, — отметила Соколова.

В СМИ ранее появлялась информация о том, что у МакSим отказывает правое легкое, а ИВЛ и интубация не помогают.

Однако Соколова тогда резко отреагировала на такие слухи, ответив, что по закону эту информацию запрещено разглашать без согласия родственников.

— Даже родственники и мы не обладаем такой информацией, потому что выходные. Лечащие врачи находятся на выходных. А связь мы держим именно с ними. До понедельника никакой точной информации не будет, — заявила Марина Соколова.

Что известно о состоянии МакSим

В июне 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Ей внезапно стало плохо после одного из концертов, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Через несколько дней состояние звезды ухудшилось, поэтому врачи ввели МакSим в медикаментозную кому.

Фото: МакSим