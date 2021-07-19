Американская певица Бритни Спирс исполнила странный танец на камеру и подала фанатам сигнал о помощи.

На личной странице в Instagram звезда опубликовала ролик, на котором танцует под песню Билли Айлиш — Bad Guy.

На видео Бритни появилась в коротких зеленых шортах с цветочным принтом и красном кроп-топе.

Певица посоветовала не смотреть ее танцевальные видео тем, кому они не нравятся.

— Пусть сегодня Господь обернет вашу подлую задницу радостью… P.S. Красный! P.S. Это мой новый танец под Bad Guy — та самая песня, новый танец. Если вам это не нравится — не смотрите! — написала Спирс.

В комментариях подписчики предполагают, что новое видео певица адресовала своей родной сестре Джейми Ли Спирс.

Поклонники Бритни считают, что Джейми никогда не пыталась помочь старшей сестре из-за собственной выгоды.

Бритни показала Джейми Ли, кто здесь главная!

Именно так поступают с родственниками, которые запирают тебя в доме!

Вперед, Бритни!

Бритни выглядит очень счастливой, получи, Джейми Ли!

Плохой парень — это ее сестра.

Кроме этого, в подписи к видео Бритни акцентировала внимание на красном цвете не просто так.

Обеспокоенные фанаты уверены, что таким образом звезда подает сигнал о помощи, а также сообщает, что ей плохо.

Недавно Бритни Спирс обратилась ко всем, кто критикует ее танцы в гостиной. Она резко призвала хейтеров отписаться от ее страницы в Instagram. А также сообщила, что не выйдет на сцену, пока остается под опекунством отца.

Напомним, что 39-летняя Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джеймса с 2008 года.

В июне 2021 года Бритни Спирс впервые публично выступила в суде с 20-минутным заявлением. Она призналась, что страдает от действий отца.

Поскольку Джеймс Спирс эксплуатирует певицу ради денег, запрещает беременеть и заставляет принимать лекарства, которые являются вредными для здоровья.