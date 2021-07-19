Американская певица Бритни Спирс исполнила странный танец на камеру и подала фанатам сигнал о помощи.
На личной странице в Instagram звезда опубликовала ролик, на котором танцует под песню Билли Айлиш — Bad Guy.
На видео Бритни появилась в коротких зеленых шортах с цветочным принтом и красном кроп-топе.
Певица посоветовала не смотреть ее танцевальные видео тем, кому они не нравятся.
— Пусть сегодня Господь обернет вашу подлую задницу радостью… P.S. Красный! P.S. Это мой новый танец под Bad Guy — та самая песня, новый танец. Если вам это не нравится — не смотрите! — написала Спирс.
В комментариях подписчики предполагают, что новое видео певица адресовала своей родной сестре Джейми Ли Спирс.
Поклонники Бритни считают, что Джейми никогда не пыталась помочь старшей сестре из-за собственной выгоды.
- Бритни показала Джейми Ли, кто здесь главная!
- Именно так поступают с родственниками, которые запирают тебя в доме!
- Вперед, Бритни!
- Бритни выглядит очень счастливой, получи, Джейми Ли!
- Плохой парень — это ее сестра.
Кроме этого, в подписи к видео Бритни акцентировала внимание на красном цвете не просто так.
Обеспокоенные фанаты уверены, что таким образом звезда подает сигнал о помощи, а также сообщает, что ей плохо.
Недавно Бритни Спирс обратилась ко всем, кто критикует ее танцы в гостиной. Она резко призвала хейтеров отписаться от ее страницы в Instagram. А также сообщила, что не выйдет на сцену, пока остается под опекунством отца.
Напомним, что 39-летняя Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джеймса с 2008 года.
В июне 2021 года Бритни Спирс впервые публично выступила в суде с 20-минутным заявлением. Она призналась, что страдает от действий отца.
Поскольку Джеймс Спирс эксплуатирует певицу ради денег, запрещает беременеть и заставляет принимать лекарства, которые являются вредными для здоровья.