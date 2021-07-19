Уже несколько дней весь интернет то и дело обсуждает расставание актрисы Ксении Мишиной и юмориста Александра Эллерта.

Вскоре после сообщения Мишиной о расставании с возлюбленным, стало известно, что она отправилась к себе на родину в Крым. Более того, она уже оттуда успела опубликовать ряд снимков.

Спустя немного времени на странице ее экс-возлюбленного Александра Эллерта появился снимок из Крыма с подписью To be continued (Продолжение следует).

Однако ведущий никак не распространялся об отношениях, а просто показал, какие места посещает в Крыму, как борется с детскими страхами.

Многие в комментариях начали писать, что, мол, Александр приехал к возлюбленной. Однако он отметил, что привез родителей, а теперь его ожидают 900 км пути обратно.

Стоит отметить, что под постами Эллерта и Мишиной тьма комментариев об их расставании.

Поклонники пары все же надеются на их воссоединение.

Расставание Мишиной и Эллерта

16 июля стало известно, что Ксения Мишина и Александр Эллерт расстались. Актриса опубликовала пост в Instagram, где рассказала, что они с Эллертом разошлись внезапно и навсегда.

По ее словам, Ксения поняла, что она с Александром — не пара. Мишина отметила, что это ее окончательное решение.

Она рассказала, что долго занималась своей духовной жизнью, работала со своими эмоциями, училась прощать. Однако вчера вечером она поняла, что не может изменять себе и сыну Платону.