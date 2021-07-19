Украинская певица и главная героиня шоу Холостячка 2 Злата Огневич записала кавер на хит группы Океан Эльзы Той день.

Композиция стала саундтреком к фильму Пульс, который появится в кинотеатрах Украины уже 22 июля.

В основе ленты лежит реальная история украинской чемпионки Оксаны Ботурчук, которой придется бороться за свою мечту.

Фильм расскажет о силе воли спортсменки, а также о взлетах, падениях и препятствиях, которые встречались на ее пути.

Режиссером спортивной драмы выступил Сергей Чеботаренко.

Злата отметила, что уже не может дождаться премьеры Пульса в кинотеатрах.

В комментариях поклонники артистки забросали ее комплиментами и подчеркнули, что в исполнении Златы хит ОЭ звучит по-особенному.

Вау! Супер! Все же в вашем исполнении, Злата, такая музыка звучит особенно круто

Умничка, спасибо за песню! Мотивирует! Хочется двигаться вперед!

Класс! Вам подходит эта песня. И фильм, наверное, замечательный получился.

Какая мощь и сила!

Как же “вкусно звучит”!

Аранжировщиком новой версии песни стал Евгений Филатов, солист коллектива The Maneken.

Трек Той день группа Океан Эльзы выпустила в 2000 году. Композиция вошла в их второй студийный альбом Янанебібув.

Недавно Злата Огневич презентовала клип на песню Мій назавжди. В видеоролике главная героиня, которую играет сама певица, закрывает гештальт, связанный с бывшими неудачными отношениями.

Певица отметила, что клипом на трек Мой навсегда она закрывает страницы прошлого и начинает новый раздел своей любовной истории с чистого листа.