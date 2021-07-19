Украинский телеведущий Никита Добрынин, который 13 июля впервые стал отцом, рассказал о подготовке к партнерским родам.

Все началось с того, что они с женой Дашей Квитковой предупредили врачей о своих планах на партнерские роды. Далее — месяцы теории.

— Мне было важно научиться правильно поддерживать Дашу. Да, представьте себе, этому тоже нужно учиться, — сказал Никита.

Телеведущий отметил, что они посещали специальные курсы, на которых по три-четыре часа рассказывали не только о том, как проходит сам процесс, но и какими будут первые дни новорожденного.

Добрынин признался, что за подготовительный период он научился делать массаж, который помог его жене менее болезненно пережить схватки.

— Если нужно было помочь сесть на мяч, подать воду, снять TikTok — я был тут как тут. Это только со стороны кажется, что мелочь. Я был настроен серьезно. Мы вместе приняли решение забеременнеть, поэтому вместе должны были встретить нашего богатыря, никак иначе. Потому что семья, — сказал Добрынин.

Ранее Никита Добрынин рассказал о первой встрече с сыном, которого назвали Лев.

Фото: Никита Добрынин