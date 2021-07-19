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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Железные мышцы и стальной пресс: голосование за самого сексуального звездного тренера

День тренера в Україні

Фигуры звезд иногда вызывают настоящее восхищение, однако за этим стоит колоссальный труд. Без поддержки и подсказок профессиональных тренеров не обойтись, поэтому артисты часто обращаться к ним за помощью в борьбе с лишними килограммами.

Анита Луценко, Андрей Хомицкий, Александр Козачек, Вячеслав Узелков, Марина Боржемская и многие другие фитнес-тренеры стоят за идеальными телами публичных людей.

Под наблюдением тренеров занимаются Настя Каменских, Потап, Санта Димопулос, Вера Брежнева, Наталия Могилевская, Даниэль Салем, Юлия Бортник и другие.

 

Голосуй за самого сексуального звездного тренера Украины на Фактах ICTV.

В 2021 году Украине начали отмечать День тренера, после того, как президент Владимир Зеленский подписал указ. Профессиональный праздник ежегодно будет отмечаться 19 июля.

Дату установили в поддержку инициативы работников сферы физической культуры и спорта Украины.

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