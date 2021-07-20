Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом

Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич и его жена, пиарщица Юлия Бойко в третий раз стали родителями. У супругов родился сын — Нил.

Малыш появился на свет в 13.13  с весом 4 кг и ростом 55 см.

— Мы долго думали, как назвать сына, и выбрали имя, которое полностью отражает внутренний мир нашей семьи. Мы выбирали короткое международное имя, сильное, с прекрасным значением и характеристиками. И важно, чтобы в нем была буква Л, как у каждого из нас.

Имя означает чемпион. И когда мы увидели сына, убедились, что по-другому его назвать просто нельзя! — написала Юлия в Instagram.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений ЮЛА (@yulattt)

Известно, что еще ночью Анатолий Анатолич был на съемках концерта ко Дню независимости Украины, после которого сразу отправился в роддом.

О том, что Анатолий Анатолич и Юлия Бойко ждут третьего ребенка стало известно в феврале. Тогда пиарщица была уже на 20-й неделе беременности.

Супруги воспитывают двоих дочерей — 9-летнюю Алису и 7-летнюю Лолиту.

Читайте
Никита Добрынин и Даша Квиткова стали родителями

Фото: Анатолий Анатолич

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка