Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич и его жена, пиарщица Юлия Бойко в третий раз стали родителями. У супругов родился сын — Нил.

Малыш появился на свет в 13.13 с весом 4 кг и ростом 55 см.

— Мы долго думали, как назвать сына, и выбрали имя, которое полностью отражает внутренний мир нашей семьи. Мы выбирали короткое международное имя, сильное, с прекрасным значением и характеристиками. И важно, чтобы в нем была буква Л, как у каждого из нас.

Имя означает чемпион. И когда мы увидели сына, убедились, что по-другому его назвать просто нельзя! — написала Юлия в Instagram.

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Известно, что еще ночью Анатолий Анатолич был на съемках концерта ко Дню независимости Украины, после которого сразу отправился в роддом.

О том, что Анатолий Анатолич и Юлия Бойко ждут третьего ребенка стало известно в феврале. Тогда пиарщица была уже на 20-й неделе беременности.

Супруги воспитывают двоих дочерей — 9-летнюю Алису и 7-летнюю Лолиту.

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Фото: Анатолий Анатолич