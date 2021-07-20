Канадский певец Джастин Бибер заинтриговал поклонников подписью к фото с женой, моделью Хейли Бибер. Артист намекнул на возможную беременность возлюбленной.

Исполнитель поделился совместным черно-белым снимком с Хейли в Instagram. Известно, что кадр сделан во время отдыха в Мексике. Однако резонанс вызвало не фото, а подпись к нему.

— Мама и папа, — написал 27-летний Джастин.

Что значит мама и папа?

Вы ждете ребенка?

Вы будете замечательными родителями.

Надеюсь, что Хейли беременна.

Скоро будет ребенок? Семейство Биберов растет.

Что за намеки?

У вас будут прекрасные дети, — пишут поклонники Бибера.

Позже 24-летняя Хейли также прокомментировала снимок и дала понять, что она не беременна.

— Думаю, тебе стоит изменить подпись на Мама и папа собаки, пока кто-нибудь ее не исказил, — написала модель.

Поклонники также отметили, что Хейли сейчас активно строит свою карьеру, принимая участие во многих съемках, а у Джастина и вовсе скоро тур по США.

Недавно в сеть попало скандальное видео, на котором Джастин Бибер повышает голос на Хейли. Звезды опровергли все догадки фанатов, объяснив, что певец просто эмоционально что-то рассказывает.

Фото: Джастин Бибер