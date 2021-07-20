Канадский певец Джастин Бибер заинтриговал поклонников подписью к фото с женой, моделью Хейли Бибер. Артист намекнул на возможную беременность возлюбленной.
Исполнитель поделился совместным черно-белым снимком с Хейли в Instagram. Известно, что кадр сделан во время отдыха в Мексике. Однако резонанс вызвало не фото, а подпись к нему.
— Мама и папа, — написал 27-летний Джастин.
- Что значит мама и папа?
- Вы ждете ребенка?
- Вы будете замечательными родителями.
- Надеюсь, что Хейли беременна.
- Скоро будет ребенок? Семейство Биберов растет.
- Что за намеки?
- У вас будут прекрасные дети, — пишут поклонники Бибера.
Позже 24-летняя Хейли также прокомментировала снимок и дала понять, что она не беременна.
— Думаю, тебе стоит изменить подпись на Мама и папа собаки, пока кто-нибудь ее не исказил, — написала модель.
Поклонники также отметили, что Хейли сейчас активно строит свою карьеру, принимая участие во многих съемках, а у Джастина и вовсе скоро тур по США.
Недавно в сеть попало скандальное видео, на котором Джастин Бибер повышает голос на Хейли. Звезды опровергли все догадки фанатов, объяснив, что певец просто эмоционально что-то рассказывает.
Фото: Джастин Бибер