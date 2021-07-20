Актриса студии Квартал 95 Елена Кравец показала двойняшек: дочь Екатерину и сына Ивана.

В сториз на личной странице в Instagram звезда опубликовала фотографии с празднования дня рождения детей. 19 июля Екатерине и Ивану исполнилось пять лет.

К празднованию важной даты Елена Кравец отнеслась достаточно ответственно.

Для того, чтобы дети запомнили свой день рождения, звездная мама заказала аниматоров, которые устраивали конкурсы и различные игры.

Потом двойняшки переоделись в костюмы, Катя выбрала наряд бабочки, а Иван решил поиграть в супергероя. У ребятишек было сразу два праздничных торта.

Елена вышла замуж за актера студии Квартал 95 Сергея Кравца в 2002 году. Спустя год у них родилась дочь Мария.

Тогда 26-летняя актриса активно строила карьеру в Киеве, а дочь в основном воспитывала бабушка.

После рождения первенца Елена пыталась забеременеть дважды, однако оба раза все заканчивалось выкидышем. По словам Кравец, ей не удавалось сохранить беременность из-за бешеного темпа работы.

В 2016 году актриса родила двойняшек, и теперь сполна наслаждается материнством.

Недавно Елена Кравец сломала ногу, запутавшись в собственных штанах. Звезда призналась, что споткнулась и сильно ударилась о дверной косяк. Из-за перелома плюсневой кости Елена неделю находилась дома.

Фото: Елена Кравец