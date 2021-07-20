Экс-телохранитель американской певицы Бритни Спирс Фернандо Флорес рассказал, как артистку поили наркотиками с противозачаточными.

Фернандо Флорес начал работать охранником Бритни через год после того, как отец певицы Джейми Спирс стал ее опекуном — в 2010 году. По его словам, каждую пятницу приходила женщина, которая передавала лекарства для артистки.

— Я объяснял Бритни, что это такое — три антипсихотических лекарства и противозачаточные таблетки. После них она лишалась здравого смысла и говорила о параллельных мирах, — рассказал Фернандо.

Экс-охранник добавил: Джейми звонил три-четыре раза на день, чтобы узнать, что происходит. А если кто-то приходил в гости к артистке, то их сумки обыскивали.

Также Бритни всегда должна была спрашивать разрешения у своего отца, если ей чего-то хотелось.

— Она целыми днями смотрела телевизор или занималась спортом. Когда была не в настроении, то плакала, слушая Джеймса Брауна — It’s A Man’s World, — сказал Фернандо.

В конце июня Бритни Спирс впервые выступила в суде, заявив, что находится под опекой против своей воли. Артистка просила суд отменить опеку ее отца.

Также она призналась, что во время принудительного лечения ей назначили литий и заставили поставить внутриматочную спираль.

Сейчас Бритни ищет нового адвоката, который будет помогать ей в деле об опекунстве против Джейми Спирса.

Фото: Бритни Спирс