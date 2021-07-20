Сказала, что не хочу детей, а через неделю две полоски: Onuka о беременности и первенце

Украинская певица Ната Жижченко (Onuka) призналась, что не хотела детей. К слову, сейчас она вместе с мужем Евгением Филатовым (The Maneken) воспитывают первенца Александра.

Об этом Ната рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Артистка поделилась, что ее супруг всегда мечтал о наследниках, о не она. Однажды Onuka официально объявила семье, что никогда не будет мамой. Однако судьба решила иначе.

— На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками, — поделилась Onuka.

Известно, что пара вместе уже 13 лет, и до этого о ребенке речь не шла. Сама Ната это называет фитбеком от вселенной.

О беременности она узнала на гастролях в Китае.

— Я спокойно отношусь к любой еде, но там настолько она специфическая, что меня постоянно тошнило от тех запахов. Я все списывала на эту еду, но мысль промелькнула. Когда мы ехали уже в аэропорт, то я первым дело заскочила в аптеку и взяла сразу два теста, чтобы не было вопросов. Тут сразу комбо, и я выбегаю в истерике. А Женя испугался ужасно. Я ему показываю…Он был очень счастлив, — отметила Ната.

Певица рассказала, что она ездила в туры до шестого месяца беременности, а потом ударил карантин.

14 мая 2020 года стало известно, что Ната Жиженко родила первенца, которого назвали Александром.

Со временем Onuka презентовала клип на песню Сеанс, посвященной сыну. Песня стала самым интимным треком в дискографии Onuka за шесть лет существования группы. На смену социальным месседжем пришел откровенный разговор о личном.

Фото: Onuka