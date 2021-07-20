Украинская певица Тина Кароль показала своего подросшего сына Вениамина Огира. Сейчас парню 12 лет, он учится за границей и растет очень любознательным.

В Instagram Тина Кароль поделилась видео, на котором говорит с сыном о книге, которую он собирается прочитать. Стоит отметить, что она на английском языке.

— Я буду читать книгу, которая называется The medici seal. Она о Леонардо да Винчи. В книге он находит мальчика, которому помогает жить. После узнает, что у него есть секрет, тайна. Но я пока не знаю, какая именно, — сказал Вениамин.

Тина Кароль в свою очередь сказала сыну, что любит его и обратила внимание на размер книги, отметив, что она толстая.

— Она не толстая. Посмотри в нашей школьной английской библиотеке. Ты увидишь книги больше, — сказал Вениамин.

Стоит отметить, что мальчик очень похож на покойного мужа Тины Кароль и своего отца Евгения Огира. Мужчина скончался в 2013 году после тяжелой борьбы с раком желудка. Вениамину тогда было пять лет.

К слову, недавно Тина Кароль выпустила клип на песню Микроволновка, который сняла 10 лет назад. Однако события того времени не были созвучны с этим треком и видеороликом.