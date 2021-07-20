Немецкая топ-модель и экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо Тони Гаррн впервые стала мамой.

Радостную новость новоиспеченная мама сообщила в Instagram, опубликовав снимок, на котором ножки новорожденного. 29-летняя модель родила девочку, которую назвали Лука Малайка. Малышка появилась на свет на прошлой неделе.

— Самый волшебный опыт в моей жизни привел Луку Малайку в наш мир на прошлой неделе. Она сразу и навсегда украла наши сердца, — написала Гаррн.

Отец ребенка — 31-летний английский актер Алекс Петтифер, за которого Тони вышла замуж в октябре 2020 года, после долгих лет отношений. Он пока что никак не прокомментировал рождение дочери, лишь сообщив, что собирается взять паузу в соцсетях и вернется к ведению Instagram только в августе.



Супермодель долгое время скрывала свою беременность — шесть месяцев. А также признавалась, что считает дни до появления малышки на свет.

Стоит отметить, что Гаррн состояла в отношениях с Леонардо Ди Каприо полтора года. Их роман закончился в 2014 году. В свою очередь, Алекс был обручен с внучкой Элвиса Пресли, актрисой Райли Кио.

Фото: Тони Гаррн