Украинский телеведущий Анатолий Анатолич опубликовал фото с новорожденным сыном и рассказал о своем отце.

Шоумен поделился серией черно-белых снимков. На первом фото он держит сына на руках, нежно уткнувшись в него. На следующем снимке Анатолий запечатлен вместе со своим папой.

В публикации телеведущий рассказал, что его отца не стало, когда ему было 2,5 года.

— Он не был святым, но он был моим отцом. По рассказам моей мамы, он пропал на какой-то период после моего рождения, да и в роддом он приходил один раз, и не в лучшем состоянии, — вспоминает Анатолий Анатолич.

Шоумен отметил, что его появление на свет все-таки изменило отца, и через год тот перестал употреблять алкоголь, превратившись в идеального семьянина. Однако это продлилось недолго, поскольку отец телеведущего погиб во время драки.

— Он получил несколько ножевых ранений от своего друга детства, с которым в свое время они занимались нехорошими делами. И спустя годы выясняли отношения в таком виде, — рассказал Анатолий.

Он признался, что не помнит своего отца, поскольку воспоминаний не осталось. Лишь знает то, что он был душой компании и популярным среди девушек.

Шоумен отметил: я вырос таким, каким вы меня знаете, благодаря маме, бабушке и прабабушке. Короче, безотцовщина.

Свой рассказ Анатолий вел к тому, что сейчас он стал отцом мальчика, и очень переживает по этому поводу.

— Хочу ли я быть лучшим папой, чем был мой? Спросил бы меня сейчас любой психолог. Нет, я не думаю об этом. Стараюсь не думать. Себя как папу я уже знаю. Я достойный папа. Ну, уж очень стараюсь им быть, — сказал шоумен.

Напоследок он добавил, что хочет, чтобы его сын ним гордился и помнил не только по фото.

20 июля Анатолий Анатолий в третий раз стал отцом. У шоумена и его жены Юлии родился сын, которого назвали Нил.

Малыш появился на свет в 13.13 с весом 4 кг и ростом 55 см.

Кроме того, у супругов есть две дочери — 9-летняя Алиса и 7-летняя Лолита.

Фото: Анатолий Анатолич