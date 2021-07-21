Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая недавно попала в ДТП, показала свое лицо в синяках.

На личных страницах в социальных сетях звезда опубликовала фото без грима и солнцезащитных очков.

— Я стукнулась лбом, у меня осталось много синяков. Меня предупреждали, что потом все опустится чуть ниже, под глаза. Я не верила, но все-таки проверила. Отеки сошли, а синяки остались, — сказала Соломия.

Сейчас Соломия находится на отдыхе в Закарпатье, где проходит ее лечение и реабилитация.

Но несмотря на синяки и многочисленные отеки, телеведущая готова возвращаться в Киев на работу. Она надеется, что гримеры смогут визуально устранить все недостатки.

Напомним, что Соломия Витвицкая попала в ДТП в ночь с 14 на 15 июля на Рыбальской Набережной.

Телеведущая ехала в микроавтобусе на заднем сиденье, за рулем авто была ее подруга. Грузовик, ехавший впереди, резко затормозил, из-за чего женщины врезались в него.

В момент столкновения Соломия сильно ударилась лбом, поэтому сначала очень переживала из-за возможности серьезных последствий.

Однако ничего страшного, кроме незначительных повреждений, врачи не обнаружили. Подруга телеведущей получила перелом ноги.

Фото: Соломия Витвицкая