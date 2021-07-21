Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна экстрадировали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес в связи с новыми обвинениями в сексуальном насилии.

— Сегодня утром около 9.25 задержанного Харви Вайнштейна было передано соответствующим должностным лицам для перевозки в штат Калифорния, — сообщили власти Нью-Йорка 20 июля.

69-летний продюсер всячески пытался помешать экстрадиции, ссылаясь на проблемы со здоровьем — диабет, сердце и зрение.

Стоит отметить, что в Лос-Анджелесе Вайнштейну предъявлено 11 обвинений в сексуальном посягательстве. И если его признают виновным, то ему грозит до 140 лет тюрьмы. Сам продюсер обвинения отрицает.

Кроме того, в феврале 2020 года Вайнштейна признали виновным в Нью-Йорке и приговорили к 23 годам тюремного заключения.

— Мы будем бороться за то, чтобы Харви мог получить необходимую медицинскую помощь и, конечно, чтобы с ним справедливо обращались, — заявила его пресс-секретарь Джуда Энгельмайер.

С 2017 года Харви Вайнштейна обвинили в сексуальном насилии более ста звезд. Среди обвинивших есть известные актрисы, например, Анджелина Джоли, Ева Грин, Лена Хиди, Памела Андерсон и модель Кара Делевинь.