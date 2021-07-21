Украинская певица и главная героиня шоу Холостячка 2 Злата Огневич обнародовала откровенную фотографию и намекнула, что влюблена.
На фото звезда предстала в купальнике черного цвета и с ярким макияжем.
Образ звезда дополнила серьгами и распущенными волосами.
Злата призналась, что вместо Средиземного моря она купается в море любви.
— Лето жаркое! Каждое лето я купалась в Средиземном море, а теперь — купаюсь в море любви, — написала Злата.
В комментариях подписчики забросали певицу комплиментами и отметили, что с нетерпением ждут премьеру Холостячки.
- Пусть эта любовь будет взаимной!
- Как же жду Холостячку! Очень интересно.
- Богиня, больше слов не надо!
- Красавица!
- Непревзойденная и очень красивая!
Недавно Злата Огневич назвала топ-10 признаков уверенной в себе девушки.
Певица отметила, что самодостаточная личность не сохраняет номера бывших возлюбленных, а также не тратит жизнь на чужие ожидания.
А если речь идет о личных границы, то уверенная девушка всегда выбирает себя.
Фото: Злата Огневич