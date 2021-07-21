Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Купаюсь в любви: Холостячка Огневич поразила формами в купальнике

Злата Огневич

Украинская певица и главная героиня шоу Холостячка 2 Злата Огневич обнародовала откровенную фотографию и намекнула, что влюблена.

На фото звезда предстала в купальнике черного цвета и с ярким макияжем.

Образ звезда дополнила серьгами и распущенными волосами.

Злата призналась, что вместо Средиземного моря она купается в море любви.

— Лето жаркое! Каждое лето я купалась в Средиземном море, а теперь — купаюсь в море любви, — написала Злата.

В комментариях подписчики забросали певицу комплиментами и отметили, что с нетерпением ждут премьеру Холостячки.

  • Пусть эта любовь будет взаимной!
  • Как же жду Холостячку! Очень интересно.
  • Богиня, больше слов не надо!
  • Красавица!
  • Непревзойденная и очень красивая!

Недавно Злата Огневич назвала топ-10 признаков уверенной в себе девушки.

Певица отметила, что самодостаточная личность не сохраняет номера бывших возлюбленных, а также не тратит жизнь на чужие ожидания.

А если речь идет о личных границы, то уверенная девушка всегда выбирает себя.

Фото: Злата Огневич

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка