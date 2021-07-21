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Каріна Зуєва |

Выглядит моложе сына: Ротару восхитила своим внешним видом

Софія Ротару

Украинская певица София Ротару восхитила поклонников внешним видом рядом со своим сыном Русланом Евдокименко.

Сын артистки поделился их общим селфи. На фото Руслан и София позируют в аэропорту Борисполь. Известно, что они отправились на отдых.

— Всем прекрасного настроения и удачи, — подписал снимок Евдокименко.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее внешнего вида, написав, что 73-летняя Ротару молодо выглядит. Некоторые отметили, что даже лучше 50-летнего Руслана.

  • Тот случай, когда мама выглядит моложе сына.
  • София Михайловна как всегда бесподобна!
  • София Михайловна такая красивая. Самая лучшая на земле.
  • Потрясающе хорошо выглядит София Михайловна.
  • Как прекрасна София Михайловна.
  • София Михайловна как всегда великолепна, а эта лучезарная улыбка просто поднимает настроение.
  • София как всегда вечно красивая и молодая, — пишут пользователи сети.

В конце января в сети появилось видео загородного дома Софии Ротару. Элитный особняк площадью 1 412 кв. м. певица приобрела 15 лет назад.

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Фото: София Ротару

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