Украинская певица София Ротару восхитила поклонников внешним видом рядом со своим сыном Русланом Евдокименко.

Сын артистки поделился их общим селфи. На фото Руслан и София позируют в аэропорту Борисполь. Известно, что они отправились на отдых.

— Всем прекрасного настроения и удачи, — подписал снимок Евдокименко.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее внешнего вида, написав, что 73-летняя Ротару молодо выглядит. Некоторые отметили, что даже лучше 50-летнего Руслана.

Тот случай, когда мама выглядит моложе сына.

София Михайловна как всегда бесподобна!

София Михайловна такая красивая. Самая лучшая на земле.

Потрясающе хорошо выглядит София Михайловна.

Как прекрасна София Михайловна.

София Михайловна как всегда великолепна, а эта лучезарная улыбка просто поднимает настроение.

София как всегда вечно красивая и молодая, — пишут пользователи сети.

В конце января в сети появилось видео загородного дома Софии Ротару. Элитный особняк площадью 1 412 кв. м. певица приобрела 15 лет назад.

Фото: София Ротару