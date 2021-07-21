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Валентина Чорна |

Специально пытался наехать: Могилевская чуть не попала под колеса авто

Наталья Могилевская

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как чуть не попала под колеса автомобиля.

На личной странице в Instagram звезда опубликовала пост, в котором призналась, что неприятный инцидент произошел в Киеве, на Троещинском рынке.

На певицу сознательно стремился наехать автомобиль, когда она шла на съемочную площадку. Таким образом водитель хотел напугать ее.

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Наталья предполагает, что причиной такого поведения водителя стали другие пешеходы, которые переходили дорогу с тележками и покупками.

Певица хотела бы привлечь его к ответственности, но не запомнила номерные знаки авто.

— На меня специально пытался наехать автомобиль, чтобы попугать. Предполагаю, что в состоянии раздражения на пешеходов, которые ходят с тележками и большими покупками.

Жаль, мы не запомнили номера авто. Я бы с удовольствием привлекла его к ответственности, — написала Наталья.

Недавно Наталья Могилевская выиграла пари с фитнес-тренером Анитой Луценко. По условиям челленджа, певица должна была похудеть на четыре килограмма за три недели.

В последний момент Наталье удалось сбросить лишний вес. В случае поражения звезде пришлось бы бриться наголо.

Фото: Наталья Могилевская

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