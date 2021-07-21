Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как чуть не попала под колеса автомобиля.

На личной странице в Instagram звезда опубликовала пост, в котором призналась, что неприятный инцидент произошел в Киеве, на Троещинском рынке.

На певицу сознательно стремился наехать автомобиль, когда она шла на съемочную площадку. Таким образом водитель хотел напугать ее.

Наталья предполагает, что причиной такого поведения водителя стали другие пешеходы, которые переходили дорогу с тележками и покупками.

Певица хотела бы привлечь его к ответственности, но не запомнила номерные знаки авто.

— На меня специально пытался наехать автомобиль, чтобы попугать. Предполагаю, что в состоянии раздражения на пешеходов, которые ходят с тележками и большими покупками. Жаль, мы не запомнили номера авто. Я бы с удовольствием привлекла его к ответственности, — написала Наталья.

Недавно Наталья Могилевская выиграла пари с фитнес-тренером Анитой Луценко. По условиям челленджа, певица должна была похудеть на четыре килограмма за три недели.

В последний момент Наталье удалось сбросить лишний вес. В случае поражения звезде пришлось бы бриться наголо.

Фото: Наталья Могилевская