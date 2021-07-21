Адвокат по разводам Марк Голдберг рассказал, почему первый брак американской певицы Бритни Спирс продлился всего 55 часов. Именно он консультировал первого мужа и друга детства артистки Джейсона Александра.

По словам Голдберга, Джейсон обратился к нему за помощью после того, как мать Бритни Спирс Джейми Линн Спирс выгнала его из отеля в Лос-Анджелесе, куда он приехал к артистке.

— Джейсон и Бритни пошли в свадебную часовню и поженились, а затем вернулись в гостиничный номер к своим друзьям, счастливые. На следующее утро они позвонили матери Бритни, и начался ад, — вспоминает Голдберг.

Он подчеркнул, что ни певица, ни ее экс-супруг не хотели аннулировать брак, такое решение было навязано матерью артистки и руководством.

— Это была мать, вмешивающаяся в жизнь своей дочери. Она приехала в Лас-Вегас, выгнала Джейсона из номера и купила ему билет на самолет домой, — сказал Марк.

Кроме того, в документах о расторжении брака говорилось, что Бритни была не в состоянии принять решение выйти замуж. Однако Голдберг отметил, что это была именно ее идея.

— Насколько я помню, идея выйти замуж принадлежала Бритни. Джейсон сказал, что они не пили и не принимали наркотики, по крайней мере не были пьяны. Я несколько раз его спрашивал об этом. Они просто любили друг друга, — подчеркнул адвокат.

Марк отметил, что Бритни Спирс уже тогда контролировали, поскольку она поступила так, как ей сказала мать.

— Это событие оказало пагубное влияние на жизнь Бритни. Эта ситуация оставалась со мной на протяжении многих лет, потому что мне жаль Джейсона. Он очень надеялся, что они снова будут вместе, но вместо этого Спирс продолжила свою жизнь, карьеру и снова вышла замуж, — сказал адвокат.

Бритни и Джейсон узаконили свои отношения в 2004 году, после долгих лет дружбы. Спустя несколько месяцев певица вышла замуж за американского рэпера Кевина Федерлайна, с которым у них родилось двое сыновей.

Второй брак артистки продлился дольше первого, супруги развелись в 2007 году.