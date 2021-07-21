Рассекает воду с огнем в глазах: 9-летний сын Киркорова впечатлил катанием на серфе

9-летний сын российского исполнителя Филиппа Киркорова Мартин показал, как он занимается серфингом.

На видео мальчик уверенно держится на доске, ловит бутылку, которую ему кинули из лодки, открывает ее, обливается водой и забрасывает обратно.

— Можно смотреть бесконечно на три вещи: как горит огонь, как течет вода и на моих детей Аллу-Марию и Мартина, когда они рассекают воду с огнем в глазах, — написал Киркоров.

Также популярный артист отметил, что в канун Олимпийских игр они ставят свои личные рекорды.

— А кто знает, может, поедем поддерживать моих ребят на Олимпиаде в будущем, учитывая, что серфинг стал официальным Олимпийским видом спорта,- добавил Филипп Киркоров.

Дети Киркорова родились от суррогатной матери. Алла-Виктория была рождена в 2011 году в Майами, а Мартин-Кристин появился на свет в США в 2012 году.