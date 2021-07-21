Украинский телеведущий Никита Добрынин и блогер Даша Квиткова, которые недавно стали родителями, окрестили сына Льва.

Таинство Крещения пара решила провести на восьмой день после рождения малыша.

Даша и Никита выбрали две пары крестных родителей: звездную супружескую пару блогеров — Алину Френдий и Петра Заставного, а также стоматолога Анатолия Токаря и его жену Екатерину.

— Сегодня особенный день, когда семья стала еще больше, — написал Никита Добрынин.

Новоиспеченные родители на церемонии крещения появились в темно-синей одежде. Даша была одета в широкое платье, а Никита — в светлые брюки и рубашку.

Крестные родители Льва для важного события выбрали наряды в белых тонах.

Таинство крещения проходило в гостиной загородного дома супругов.

Даша и Никита решили не ехать в церковь, поэтому пригласили священника в дом и устроили традиционную церемонию.

После этого все собрались за столом для того, чтобы отпраздновать радостное событие.

А Никита угощал кумовьев фирменными блюдами, которые приготовил на гриле.

Напомним, что Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями 13 июля. Мальчик появился на свет в 9.51 утра, с весом 3, 7 кг и ростом 56 сантиметров.

По словам Никиты, супруги вообще не волновалось перед родами, так как каждый день готовились к этому событию.

Телеведущий расплакался, когда впервые увидел малыша. Он уверяет, что день рождения сына стал самым счастливым днем его жизни.

Фото: Никита Добрынин