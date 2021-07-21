Российская певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) ждет рождения второго ребенка.
Радостную новость звезда сообщила в новом клипе на песню Небо знает.
В финальных кадрах Нюша появилась обнаженной, демонстрируя округлившийся живот. Певица находится на шестом месяце беременности
Нюша отметила, что новая видеоработа Небо знает символизирует события, которые произошли в ее жизни за последние полгода.
— Получилась очень чувственная и необычная работа. Каждый зритель найдет в ней что-то свое. А мой главный месседж: наша жизнь состоит из этапов, каждый важен и нужен по-своему.
Завтра не будет похоже на сегодня, с новым опытом приходит и новая ответственность — именно поэтому так интересно идти дальше, — написала звезда.
Слухи о беременности Нюши появились еще весной, однако тогда представители звезды решили опровергнуть эту новость.
В комментариях поклонники активно поздравляют певицу с будущим пополнением в семье.
- Поздравляем Нюшу и ее семью! Безумно нравится песня, клип очень необычный, но все расставляет по местам финал.
- Нюша, счастья тебе и твоей семье! Но, пожалуйста, не пропадай из-за беременности, молю!
- Это шикарный клип, а финал просто…
- Поздравляю с премьерой и с ближайшим пополнением! Очень рад за тебя.
Напомним, что с 2017 года Нюша состоит в браке с 41-летним Игорем Сивовым. Супруги воспитывают общую дочь Симбу, которая появилась на свет осенью 2018 года.
На личной странице в Instagram звезда активно делится событиями из жизни дочери. По словам Нюши, девочка уже демонстрирует творческие задатки, поэтому в будущем вполне может пойти по ее стопам.
Фото: Нюша