Певица Maruv, которая родилась и построила карьеру в Украине, стала ведущей российского телеканала МУЗ-ТВ.

Звезда будет вести хит-парад Русский чарт, на котором будет обсуждать популярные треки.

Шоу выходит по пятницам, каждый раз на роль ведущей приглашают разных звезд.

Сама Maruv отметила, что приняла предложение от российского телеканала, поскольку это нужно ей для развития и разнообразия.

— Для разнообразия и развития — нужно пробовать и можно разок стать ведущей. Думаю, в такой коммуникации со зрителем важно четко говорить, следить за дикцией и артикуляцией. Касательно образа, я люблю необычные вещи — это как отдельный вид искусства и мой способ самовыражения, — прокомментировала Maruv.

Напомним, что несмотря на войну на Востоке Украины, Maruv активно гастролирует по России и сотрудничает с российскими звездами.

Более того, в 2019 году звезда получила награду музыкальной премии MTV Europe Music Awards как лучшая российская певица.

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Недавно Maruv презентовала клип Komilfo вместе с Филиппом Киркоровым. Премьера песни состоялась в честь дня рождения Киркорова, которому исполнилось 54 года.

В ролике Maruv предстала в образе сексуальной медсестры с зелеными волосами.

Фото: Maruv