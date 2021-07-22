Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Хейден Панеттьери вернулась к экс-бойфенду, который ее бил

Хайден Панеттьери

Американскую актрису Хейден Панеттьери заметили в компании экс-бойфренда Брайана Гикерсона, который отсидел срок в тюрьме за ее избиение.

Пара сидела вместе в одном из ресторанов Техаса. По словам Гикерсона, они пытаются восстановить дружеские отношения.

Он добавил, что сейчас работает над собой и пытается строить карьеру.

— У нас с Хейден длинная история вместе, поэтому первый шаг в выздоровлении от абьюза — возмещение убытков. Это именно то, что Хейден достаточно любезно позволила мне сделать, — сказал Брайан.

По данным Page Six, Хейден хочет простить бойфренда и двигаться дальше. Сейчас она уже избавилась алкогольной зависимости, поэтому ведет трезвый образ жизни.

Брайан Гикерсон вернулся из тюрьмы два месяца назад, где отбывал наказание за нападение на актрису. Его засудили на 45 дней тюремного заключения, однако выпустили на свободу через 13 дней.

Читайте
Харви Вайнштейна могут приговорить к 140 годам тюрьмы

Напомним, что Хейден Панеттьери переехала в Лос-Анджелес в 2018 году после разрыва помолвки с Владимиром Кличко.

Тогда Хейден закрутила роман с актером и агентом по недвижимости Брайаном Гикерсоном. Влюбленные никогда не появлялись вместе на светских мероприятиях, однако часто попадали в объективы папарацци в нетрезвом состоянии.

В мае 2019 Гикерсон побил Панеттьери и был обвинен в домашнем насилии. Тогда суд отпустил его под залог и запретил приближаться к женщине ближе, чем 90 метров.

Еще одно нападение на Панеттьерти произошло на День Валентина. После этого она покинула дом Гикерсона и разорвала с ним отношения.

Источник: PageSix

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка