Американскую актрису Хейден Панеттьери заметили в компании экс-бойфренда Брайана Гикерсона, который отсидел срок в тюрьме за ее избиение.

Пара сидела вместе в одном из ресторанов Техаса. По словам Гикерсона, они пытаются восстановить дружеские отношения.

Он добавил, что сейчас работает над собой и пытается строить карьеру.

— У нас с Хейден длинная история вместе, поэтому первый шаг в выздоровлении от абьюза — возмещение убытков. Это именно то, что Хейден достаточно любезно позволила мне сделать, — сказал Брайан.

По данным Page Six, Хейден хочет простить бойфренда и двигаться дальше. Сейчас она уже избавилась алкогольной зависимости, поэтому ведет трезвый образ жизни.

Брайан Гикерсон вернулся из тюрьмы два месяца назад, где отбывал наказание за нападение на актрису. Его засудили на 45 дней тюремного заключения, однако выпустили на свободу через 13 дней.

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Напомним, что Хейден Панеттьери переехала в Лос-Анджелес в 2018 году после разрыва помолвки с Владимиром Кличко.

Тогда Хейден закрутила роман с актером и агентом по недвижимости Брайаном Гикерсоном. Влюбленные никогда не появлялись вместе на светских мероприятиях, однако часто попадали в объективы папарацци в нетрезвом состоянии.

В мае 2019 Гикерсон побил Панеттьери и был обвинен в домашнем насилии. Тогда суд отпустил его под залог и запретил приближаться к женщине ближе, чем 90 метров.

Еще одно нападение на Панеттьерти произошло на День Валентина. После этого она покинула дом Гикерсона и разорвала с ним отношения.