Телеведущая и певица Регина Тодоренко попала на съемки культового сериала Секс в большом городе и встретила там Сару Джессику Паркер.

Звезда вместе со своим мужем Владом Топаловым отдыхает в Нью-Йорке. Там она стала свидетелем съемок продолжения сериала Секс в большом городе.

Телеведущая призналась, что с детства была фанатом сериала о четырех подругах, а встреча с Сарой была ее мечтой.

По словам Регины, съемки проходили вблизи ресторана Бальтазар, куда ее пригласил Влад. Супруги увидели всю команду сериала на расстоянии 10 метров.

— На обед Влад пригласил меня в ресторан Бальтазар. Когда мы вышли из такси, он обратил мое внимание на машины с кинооборудованием. Я сразу поняла, что Сара где-то рядом. Мы вкусно пообедали, и я отправилась на поиски. Через минуту увидела ее, такую красивую и энергичную! И всю команду сериала, которая стояла на расстоянии 10 метров от меня, — эмоционально написала Регина.

Регина не хотела мешать съемочному процессу, поэтому не решилась подойти к главной героине ради общего селфи. Но телеведущая уверена, что когда-то еще раз сможет увидеть актрису.

А для того, чтобы продлить удовольствие от увиденного, Регина отправилась в магазин обуви Сары Джессики Паркер и купила там новые туфли.

По словам телеведущей, они стали символом того, что мечты сбываются.

Стоит заметить, что Влад решил сделать подарок жене. Он привез Регину в аэропорт и прямо там вручил билеты в Нью-Йорк, поскольку она об этом мечтала.

А потом супруги “охотились” на актрису. Они записывали в Instagram видео, надеясь сделать фото с Сарой или просто встретить ее на улице.

Напомним, что сейчас в Нью-Йорке продолжаются съемки продолжения сериала Секс в большом городе. Премьера проекта под названием And Just Like That состоится на стриминговий платформе HBO Maх.

События сериала будут разворачиваться через 20 лет после окончания оригинального шоу. К своим ролям вернутся актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

Ким Кэттролл, сыгравшая роль Саманты, отказалась от участия в сериале.

Фото: Регина Тодоренко