Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новое фото старшего сына Джорджа.

На официальной странице в Instagram герцоги обнародовали фотографию, на которой мальчик сидит на капоте автомобиля и искренне улыбается. 22 июля принцу исполнилось 8 лет.

Джордж одет в синие шорты и полосатую оранжево-синюю футболку.

Фотографию сделала Кейт Миддлтон. Герцогиня часто фотографирует своих детей и делится снимками в социальных сетях.

В комментариях подписчики поздравляют принца с днем ​​рождения. А некоторые заметили, что Джордж похож на своего отца Уильяма.

Стоит добавить, что Уильям и Кейт ежегодно в день рождения Джорджа показывают его новое фото. В этом году они решили не нарушать традицию.

Хотя в сети ходили слухи, что герцоги Кембриджские колебались, стоит ли делиться новыми снимками своих детей.

А все потому, что после публичных выходов с родителями на матчи Евро-2020, мальчик столкнулся с волной насмешки. Пользователи смеялись над эмоций принца после проигрыша Англии.

