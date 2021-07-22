Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новое фото старшего сына Джорджа.
На официальной странице в Instagram герцоги обнародовали фотографию, на которой мальчик сидит на капоте автомобиля и искренне улыбается. 22 июля принцу исполнилось 8 лет.
Джордж одет в синие шорты и полосатую оранжево-синюю футболку.
Фотографию сделала Кейт Миддлтон. Герцогиня часто фотографирует своих детей и делится снимками в социальных сетях.
— Исполняется восемь лет, — подписали фотографию герцоги Кембриджские.
В комментариях подписчики поздравляют принца с днем рождения. А некоторые заметили, что Джордж похож на своего отца Уильяма.
- Похож на Уильяма!
- Становится похож на принца Уильяма с каждым днем все больше.
- Спасибо, что поделились фото. Мы любим принца Джорджа!
- Он уже такой взрослый!
- Спасибо вам большое, что поделились этим волшебным фото с нами.
- Принц Джордж всегда был невероятной ребенком, а теперь он становится замечательным юношей.
Стоит добавить, что Уильям и Кейт ежегодно в день рождения Джорджа показывают его новое фото. В этом году они решили не нарушать традицию.
Хотя в сети ходили слухи, что герцоги Кембриджские колебались, стоит ли делиться новыми снимками своих детей.
А все потому, что после публичных выходов с родителями на матчи Евро-2020, мальчик столкнулся с волной насмешки. Пользователи смеялись над эмоций принца после проигрыша Англии.
Everyone in England right now pic.twitter.com/1176FBgEWx
— The Cambridges (@cambridgecrown) July 11, 2021