Как вино: Кэтрин Зета-Джонс обнажила грудь в душе

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась черно-белым, откровенным снимком из душа.

Фото она опубликовала в Instagram.

Актриса позирует в кадре, стоя боком к объективу. Более того, Кэтрин обнажила и спину, и грудь. Фотограф запечатлел актрису по пояс.

— Когда я начала принимать душ с макияжем? Думаю, когда делала это с фотографом, – подписала Кэтрин Зета-Джонс свой снимок.

Что пишут пользователи в комментариях:

Wow wow wow

Одна из самых красивых женщин в мире.

Насчет фотографа. Где он. Я думаю, он упал в обморок.

Топ-5 самых красивых женщин мира.

Вау, ты выглядишь так же, как в фильмах Зорро, совершенно потрясающе.

Она как хорошее вино, чем старше она становится, тем лучше выглядит.

Кэтрин Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Первую роль она получила в 1987 году, а уже спустя шесть лет актрисе вручили Оскар за Лучшую роль второго плана в мюзикле Чикаго.

51-летняя актриса еще с 2000 года замужем за коллегой Майклом Дугласом. Пара воспитывает сына Дилана Майкла (2000) и дочь Кэрис (2003).