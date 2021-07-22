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Євгенія Шапоренко |

С четырьмя одновременно: экс-порноактриса Чиччолина проведет шахматный турнир

С четырьмя одновременно: экс-порноактриса Чиччолина проведет шахматный турнир

Известная порноактриса и экс-депутат итальянского парламента Илона Сталлер, более известная под своим сценическим псевдонимом Чиччолина, решила устроить показательный сеанс одновременной игры с четырьмя ведущими шахматистами, среди которых не менее двух гроссмейстеров, причем один играет на сборную Италии.

Матч состоится 25 июля в Перудже. Доходы от матча пойдут на благотворительность и будут переданы культурному центру и музею, расположенному неподалеку от Перуджи.

69-летння Чиччолина научилась играть в шахматы еще в детстве. Ее учителем выступил отец, которого она достаточно быстро научилась обыгрывать.

Организатор поединка называет Чиччолину великой и агрессивной шахматисткой.

Чиччолина продвигает искусство вместе с PornHub

Компания PornHub впершие решила простимулировать не интимную жизнь людей, а любовь к искусству.

Ресурс создал проект Classic Nudes, который является аудио- и видеогидом по известным музеям.

В промо нового проекта от PornHub снялась известная порноактриса и депутат итальянского парламента Чиччолина. 69-летнюю актрису даже изобразили в стиле картины Сандро Боттичелли Рождение Венеры.

Фото: Cicciolina Ilona Staller

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