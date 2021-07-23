Фазана распотрошили? Каменских показала кардинально другой образ в перьях

Певица Настя Каменских опубликовала снимок, на котором предстала в образе женщины-ястреба.
34-летняя певица надела парик из светлых волос и облачилась в кожаное мини с перьями.
— Обожаю экспериментировать. Один из моих любимых образов, – подписала фото Каменских.
Многим пользователям очень понравился образ артистки, и они закидали ее комплиментами. Не обошлось без консервативных комментаторов. Однако было много и тех, кто решил подшутить над Каменских.
Что пишут пользователи:
- Ты другая! Ты красивая, а тут старше выглядишь, нет нет нет
- Фазана распотрошили.
- Ты – прекрасна!
- Очень круто. Совсем другая, но по-прежнему красавица.
- Главное, чтобы это не были эксперименты над моей нервной системой.
- Очень красивая.
- Не похожая на себя.
- Шопопало.
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