Фазана распотрошили? Каменских показала кардинально другой образ в перьях

Певица Настя Каменских опубликовала снимок, на котором предстала в образе женщины-ястреба.

34-летняя певица надела парик из светлых волос и облачилась в кожаное мини с перьями.

— Обожаю экспериментировать. Один из моих любимых образов, – подписала фото Каменских.

Многим пользователям очень понравился образ артистки, и они закидали ее комплиментами. Не обошлось без консервативных комментаторов. Однако было много и тех, кто решил подшутить над Каменских.

Что пишут пользователи:

Ты другая! Ты красивая, а тут старше выглядишь, нет нет нет

Фазана распотрошили.

Ты – прекрасна!

Очень круто. Совсем другая, но по-прежнему красавица.

Главное, чтобы это не были эксперименты над моей нервной системой.

Очень красивая.

Не похожая на себя.

Шопопало.

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