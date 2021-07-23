Отец Меган Маркл Томас сказал, что хочет увидеть своих внуков — Арчи и Лили. С этой просьбой он готов обратиться в суд.

Мужчина отметил, что дети не должны отвечать за ошибки своих родителей.

— Арчи и Лили — маленькие дети. Они не политики, не пешки и не являются частью игры. Они такие же королевские особи и имеют те же права, что и любые другие члены королевской семьи, — сказал Томас.

Он подчеркнул, что подаст в суд Калифорнии в ближайшее время, поскольку хочет увидеть своих внуков.

Томас также добавил, что будет рад видеть у себя в доме на Тихом океане членов королевской семьи, в особенности бабушку его зятя, принца Гарри — королеву Елизавету II.

— Конечно, они могут посетить мой дом в любое время, — подчеркнул он.

Кроме того, Маркл раскритиковал идею принца Гарри выпустить мемуары в 2022 году.

— После трех сеансов с психиатрами и интервью с Опрой Уинфри ему больше нечего сказать, — отметил Томас.

Отношения между Томасом и Меган окончательно испортились три года назад. Тогда мужчина давал неосторожные интервью и передал СМИ личное письмо своей дочери. Также он заявил, что не одобряет разрыв Меган и Гарри с королевской семьей.

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Фото: скрин с интервью Томаса Маркла

Источник: Foxnews