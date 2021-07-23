Американский актер Томми Дорфман совершил каминг-аут, сообщив, что считает себя трансгендерной женщиной.

Звезда сериала 13 причин почему сказала, что рада представиться той женщиной, которой является сегодня. Дорфман поделилась серией фото, на которых предстала в платьях.

— Мои местоимения – она, ее. Я особенно благодарна каждому трансгендеру, который прошел этот путь, сломал преграды и рискнул жизнью, чтобы жить подлинно и радикально. Спасибо всем транс-женщинам, которые показали мне, кто я, как жить и принимать себя, — написала 29-летняя Томми.

Также Дорфман выразила блаодарность своей команде, которая всегда поддерживала ее.

Кроме того, в интервью американскому изданию Time Томми рассказала, что идентифицирует себя как женщину уже год. И имени менять не собирается, поскольку оно досталось ей от покойного родственника.

Также звезда отметила, что ранее боялась говорить на эту тему. Однако после медицинского перехода почувствовала себя настоящей женщиной.

Поклонники поддержали Дорфман в ее решении совершить каминг-аут.

Это потрясающе.

Ты выглядишь сногсшибательно.

Ты вдохновляешь. Твоя женственность сияет.

Горжусь тобой и тем, что тебя знаю, — пишут пользователи сети.

Фото: Томми Дорфман