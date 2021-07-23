Украинский блогер-миллионник София Стужук травмировала ногу. На помощь к ней поспешил участник Холостячки Андрей Шатырко.

22 июля Стужук и Шатырко планировали провести совместный прямой эфир в Instagram, который сорвался из-за полученной травмы ноги блогера.

София поделилась видео из больницы. В кадре она предстала в бондаже и с тростью в руках.

Несмотря на случившееся, Шатырко и Стужук продолжали шутить и искать во всем позитив.

— У меня теперь новый стиль как минимум на две недели, — сказала блогер.

Андрей отметил, что все идеально. Особенно то, что трость синего цвета.

Известно, что блогер травмировала ногу во время тренировки, порвав связки, которые удерживают коленную чашечку.

— Офигела от хруста этого всего, от вида и от боли. Сорвала эфир Андрею в не очень адекватном состоянии, потому что сильно испугалась и не понимала, что происходит, но знала, что мне срочно нужна помощь, — рассказала Стужук.

София Стужук и Андрей Шатырко состоят в очень теплых отношениях. По их словам, у них нет романа — они просто хорошие друзья, которые делятся секретами друг с другом и часто проводят время вместе.

По словам Сони, они с Андреем изначально договорились о том, что он не хочет с ней отношений, поскольку у него другой типаж женщин.

Кроме того, позже Стужук показала молодого человека, который ей симпатичен. Он живет в Нидерландах и даже прилетал к ней со своими друзьями.

Фото: София Стужук