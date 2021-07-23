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Валентина Чорна |

Наш подарок и душа: Квиткова показала трогательное видео с родов

Даша Квіткова і Микита Добринін

Украинский блогер Даша Квиткова обнародовала трогательное видео, в котором показала кадры с родов и момент рождения сына Льва.

В черно-белом ролике можно увидеть, как на свет появился первенец Даши Квитковой и Никиты Добрынина.

В начале видео беременная Даша плавает в воде, а затем картинка сменяется кадрами из роддома.

Никита нежно поглаживает и целует беременный живот жены перед родами.

Супруги смотрят на часы и находятся в ожидании сына. Когда Даша выныривает из воды, на свет появляется малыш Лев.

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В этот момент счастливые родители не могут сдержать эмоции и слезы. Никита плачет, а новорожденного врачи кладут на грудь матери.

— На свет появился наш лучший человек. Наш подарок, наша душа и наш мир! — трогательно написала Даша.

В комментариях подписчики выражают свой восторг от видео. Некоторые признались, что после просмотра также расчувствовались.

Меньше чем за час ролик собрал более 300 тыс просмотров.

  • Как же это трогательно!
  • Невероятно!
  • Это видео может быть каким-то социальным роликом, очень красиво.
  • Когда Никита всплакнул — я тоже не удержалась, это очень трогательно.
  • Самое трогательное видео, которое я видела за последнее время.
  • Какое видео! Мурашки по коже!
  • Вааау. До мурашек!

Напомним, что Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями 13 июля. Мальчик появился на свет в 9.51 утра, с весом 3, 7 кг и ростом 56 сантиметров.

По словам Никиты, супруги вообще не волновалось перед родами, так как каждый день готовились к этому событию.

На восьмой день после рождения малыша Никита и Даша окрестили сына Льва. Они выбрали две пары крестных родителей: звездную супружескую пару блогеров — Алину Френдий и Петра Заставного, а также стоматолога Анатолия Токаря и его жену Екатерину.

Фото: Даша Квиткова

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