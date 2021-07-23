Украинский блогер Даша Квиткова обнародовала трогательное видео, в котором показала кадры с родов и момент рождения сына Льва.

В черно-белом ролике можно увидеть, как на свет появился первенец Даши Квитковой и Никиты Добрынина.

В начале видео беременная Даша плавает в воде, а затем картинка сменяется кадрами из роддома.

Никита нежно поглаживает и целует беременный живот жены перед родами.

Супруги смотрят на часы и находятся в ожидании сына. Когда Даша выныривает из воды, на свет появляется малыш Лев.

В этот момент счастливые родители не могут сдержать эмоции и слезы. Никита плачет, а новорожденного врачи кладут на грудь матери.

— На свет появился наш лучший человек. Наш подарок, наша душа и наш мир! — трогательно написала Даша.

В комментариях подписчики выражают свой восторг от видео. Некоторые признались, что после просмотра также расчувствовались.

Меньше чем за час ролик собрал более 300 тыс просмотров.

Как же это трогательно!

Невероятно!

Это видео может быть каким-то социальным роликом, очень красиво.

Когда Никита всплакнул — я тоже не удержалась, это очень трогательно.

Самое трогательное видео, которое я видела за последнее время.

Какое видео! Мурашки по коже!

Вааау. До мурашек!

Напомним, что Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями 13 июля. Мальчик появился на свет в 9.51 утра, с весом 3, 7 кг и ростом 56 сантиметров.

По словам Никиты, супруги вообще не волновалось перед родами, так как каждый день готовились к этому событию.

На восьмой день после рождения малыша Никита и Даша окрестили сына Льва. Они выбрали две пары крестных родителей: звездную супружескую пару блогеров — Алину Френдий и Петра Заставного, а также стоматолога Анатолия Токаря и его жену Екатерину.

Фото: Даша Квиткова