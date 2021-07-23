Репера Криса Ву обвинили в изнасиловании на вечеринке, но девушка оказалась не при чем

На днях китайский актер и рэпер Крис Ву попал в громкий секс-скандал, в результате которого с ним даже разорвали рекламные контракты ряд компаний, в частности Porsche.

Однако после расследования полиции история повернулась совсем в другое русло.

Все началось с того, что 19-летння студентка Ду Мэйчжу выдвинула обвинения против Криса. Мол, на одно из вечеринок у себя дома он ее напоил и изнасиловал. Также она в своих постах писала, что таких жертв, как она, было как минимум семь.

Однако в отчете полиции говорилось, что Ду рекламировала свою историю, написанную с другом, чтобы повысить свою собственную популярность в интернете. Последующие посты Ду с еще более ужасающими подробностями были действительно опубликованы ею, но написаны мужчиной, который хотел извлечь выгоду из ситуации.

Потом девушка заявила, что ей прислали деньги для урегулирования. Тем временем мать рэпера Ву сообщила полиции Пекина, что Ду пытался их шантажировать. Она сказала, что в отчаянии перевела деньги девушке.

Однако в этой ситуации виновными оказались ни девушки, ни артист. Официальное расследование показало, что финансовые операции и неразбериха были организованы посторонним мошенником: 23-летним мужчиной со средним образованием из города Наньтун, провинция Цзянсу. Сначала он выдавал себя за одну из предполагаемых жертв Ву, затем за саму Ду, а затем за адвоката Ву в попытке воспользоваться вирусной ситуацией и вымогать деньги с обеих сторон.

В полиции заявили, что арестовали молодого подозреваемого, который уже признался в мошенничестве.