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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Євгенія Шапоренко |

Репера Криса Ву обвинили в изнасиловании на вечеринке, но девушка оказалась не при чем

Репера Криса Ву обвинили в изнасиловании на вечеринке, но девушка оказалась не при чем

На днях китайский актер и рэпер Крис Ву попал в громкий секс-скандал, в результате которого с ним даже разорвали рекламные контракты ряд компаний, в частности Porsche.

Однако после расследования полиции история повернулась совсем в другое русло.

Все началось с того, что 19-летння студентка Ду Мэйчжу   выдвинула обвинения против Криса. Мол, на одно из вечеринок у себя дома он ее напоил и изнасиловал. Также она в своих постах писала, что таких жертв, как она, было как минимум семь.

Однако в отчете полиции говорилось, что Ду рекламировала свою историю, написанную с другом, чтобы повысить свою собственную популярность в интернете. Последующие посты Ду с еще более ужасающими подробностями были действительно опубликованы ею, но написаны мужчиной, который хотел извлечь выгоду из ситуации.

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Потом девушка заявила, что ей прислали деньги для урегулирования. Тем временем мать рэпера Ву сообщила полиции Пекина, что Ду пытался их шантажировать. Она сказала, что в отчаянии перевела деньги девушке.

Однако в этой ситуации виновными оказались ни девушки, ни артист. Официальное расследование показало, что финансовые операции и неразбериха были организованы посторонним мошенником: 23-летним мужчиной со средним образованием из города Наньтун, провинция Цзянсу. Сначала он выдавал себя за одну из предполагаемых жертв Ву, затем за саму Ду, а затем за адвоката Ву в попытке воспользоваться вирусной ситуацией и вымогать деньги с обеих сторон.

В полиции заявили, что арестовали молодого подозреваемого, который уже признался в мошенничестве.

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Источник: Variety

Фото: Depositphotos

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