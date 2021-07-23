Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек появились вместе на вечеринке актрисы Лиа Ремини.

Сами артисты не спешат афишировать свои отношения, однако не сильно их и скрывают. Ведь уже не раз Дженнифер и Бен попадали в объективы папарацци не только гуляя и держась за руки, но и целуясь.

Так, в Instagram Лиа Ремини опубликовала видеоролик из снимков со своего дня рождения, празднование которого было в июне. На одном из черно-белых кадров все трое позируют вместе — Бен нежно обнимает Дженнифер.

Лопес и Аффлек уже строили отношения в далеком 2002 году. Тогда пара была вместе два года — в 2004 они расстались. Кроме того, тогда влюбленные были даже помолвлены, а поклонники придумали их паре прозвище — Беннифер.

И вот, спустя 17 лет, их снова увидели вместе. Стоит отметить, в СМИ писали о том, что Аффлек планирует во второй раз сделать предложение Лопес на ее день рождение — 24 июля.

До этого Дженнифер встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом более четырех лет. Они даже планировали свадьбу, однако расстались. Возможная причина — слухи об изменах Родригеса.

Кроме того, Дженнифер даже хотела заключить брачный контракт, который предусматривал бы штраф за неверность.