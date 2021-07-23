Откажусь от платья или туфель, но куплю песню: Алина Гросу о личном и карьере

Популярная певица Алина Гросу рассказала, что скорее заработанные деньги потратит на песню, а не на платье или туфли.

Об этом она заявила в в эксклюзивном интервью 33 за 3 программы Утро в большом городе на ICTV.

Также артистка призналась, что ее самый сложный период в карьере был с 13 до 20 лет.

— С 13 до 20 лет. Это такой период, когда тебе петь про солнышко, зайчиков, пчелки немного не то, — заявила Гросу.

По ее словам, ее самый дорогой клип стоил около $40 тыс.

Артистка поделилась, что свой первый гонорар она заработала еще в три года.

— Я пела в ресторане, просто песни повторяла, и какой-то мужчина подошел и дал мне 40 грн, — рассказала Алина Гросу.

Тогда заработанные деньги она потратила на кассеты с мультфильмами.

Как признается Гросу, первый брак научил ее кулинарии и уму. Кроме того, она задумывается о материнстве. По словам Гросу, ей хотелось бы стать мамой до 30 лет.