Откажусь от платья или туфель, но куплю песню: Алина Гросу о личном и карьере

Популярная певица Алина Гросу рассказала, что скорее заработанные деньги потратит на песню, а не на платье или туфли.
Об этом она заявила в в эксклюзивном интервью 33 за 3 программы Утро в большом городе на ICTV.
Также артистка призналась, что ее самый сложный период в карьере был с 13 до 20 лет.
— С 13 до 20 лет. Это такой период, когда тебе петь про солнышко, зайчиков, пчелки немного не то, — заявила Гросу.
По ее словам, ее самый дорогой клип стоил около $40 тыс.
Артистка поделилась, что свой первый гонорар она заработала еще в три года.
— Я пела в ресторане, просто песни повторяла, и какой-то мужчина подошел и дал мне 40 грн, — рассказала Алина Гросу.
Тогда заработанные деньги она потратила на кассеты с мультфильмами.
Как признается Гросу, первый брак научил ее кулинарии и уму. Кроме того, она задумывается о материнстве. По словам Гросу, ей хотелось бы стать мамой до 30 лет.