Актриса Анджелина Джоли добилась дисквалификации судьи, который вел ее с Брэдом Питтом судебное дело, и вынес окончательное решение в мае 2021 года.

Поводом для дисквалификации стали деловые отношения судьи с адвокатами бывшего мужа Джоли Брэда Питта. Информацию обнародовали уже после вынесения решения по делу. Поэтому, Джоли поставила под сомнение беспристрастность судьи. Более того, она раскритиковала решение судьи о том, чтобы не слушать на заседании ее с Питтом несовершеннолетних детей.

— Этическое нарушение судьи Одеркирка, рассматриваемое вместе с раскрытой информацией о его недавних профессиональных отношениях с адвокатом Питта, может вызвать у объективного человека, осведомленного обо всех фактах, разумные сомнения в отношении судьи. Требуется дисквалификация, — постановил суд.

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— Анджелина Джоли одержала победу в деле о разводе и опеке над детьми с #BradPitt. Судья, вынесший решение в пользу Брэда, был дисквалифицирован, согласно новым судебным документам, — отмечает extratv.

Питт собирается обжаловать решение суда.

Судебная тяжба об опеке над 17-летней Пакс, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 13-летними близнецами Вивьен и Ноксом скорее всего продолжится.

Питт и Джоли развелись пять лет назад. До сих пор они не могут найти общий язык в теме воспитания детей.

Актриса настаивает на том, что она должна быть единственным опекуном. Актер добивается совместной опеки над наследниками.

Пара прожила вместе 12 лет. Однако отношения они оформили лишь спустя 10 лет совместной жизни. А через два года заявили о разводе.

Супруги с техпор так и не договорились по поводу воспитания детей.

Источники: Page Six, extratv